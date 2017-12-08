Думенко рассказала о сотрудничестве ГЭЦ с консалтинговой компанией, работающей в РФ (дополнено)

Добавим, что "Фармагейт" предоставляет услуги по регистрации лекарств, и, согласно данным о компании из ее официального сайта - работает в Российской Федерации.

"(ГЭЦ - ред.) сотрудничает (с "Фармагейт" - ред.) на юридических основах и это сотрудничество продолжается уже в течение длительного периода времени. Если мы откроем порядок регистрации лекарственных средств, то мы посмотрим, что есть несколько субъектов, работающих в процедуре регистрации. Это - производитель, заявитель и представитель заявителя. Компания "Фармагейт" работает в статусе представителя заявителя", - рассказала Думенко и добавила, что за время ее руководства Центром коммуникация между ГЭЦ и "Фармагейтом" несколько уменьшилась.

"Что касается периода моей личной каденции на посту руководителя - мы сократили коммуникации с "Фармагейт", ведь раньше наши эксперты участвовали в их тренинговых компаниях. Теперь мы расширили тренинги в самом Центре, так что не работаем по этому направлению с "Фарамагейт", - пояснила руководитель ГЭЦ.

Добавим, что "Фармагейт", по информации некоторых медиа, фигурирует в уголовном производстве о нарушениях при регистрации лекарств, и Думенко, в частности, известно об обысках в компании.

"У меня информации что у них изъято нет. У меня были запросы (от правоохранителей - ред.) без конкретизации идентификации печатей (печатей ГЭЦ, которые, вероятно, в своей деятельности использовала "Фармагейт" - ред.). Я не уверена, что это касается этой компании. Очевидно, что вам надо задать вопрос тем, кто проводил обыски", - сказала она.

Как сообщал УНН, чиновники ГЭЦ фальсифицировали регистрационные досье медпрепаратов. По этим фактам пока расследуется уголовное производство. Одному из сотрудников ГЭЦ уже вручено уведомление о подозрении.

Добавим, что следователи обнаружили ряд системных нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников Центра. В частности, чиновники ГЭЦ подозреваются в том, что медпрепараты регистрировались на основе заведомо ложных документов или без полного досье.

Кроме этого, следствие установило факты подмены материалов регистрационного досье лекарств с целью беспроблемной их регистрации.

Отметим, что в компании “Фармагейт” опровергают свою причастность к уголовному производству по фактам нарушения правил регистрации лекарственных препаратов. Об этом УНН уведомили юристы компании.

“Компания “Фармагейт” осуществляет свою деятельность в строгом соответствии требованиям действующего законодательства Украины…

Также в офисе компании не проходило никаких следственных действий и не было изъято никаких документов и вещей в связи с совершением уголовного правонарушения в виде нарушения порядка государственной регистрации лекарственных средств”, - отметили юристы.