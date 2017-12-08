Думенко розповіла про співпрацю ДЕЦ із консалтинговою компанією, що працює в РФ (доповнено)

Додамо, що "Фармагейт" надає послуги з реєстрації ліків, і, згідно з даними про компанії з її офіційного сайту - працює в Російській Федерації.

"(ДЕЦ - ред.) співпрацює (з "Фармагейт" - ред.) на юридичних засадах і ця співпраця триває вже протягом тривалого періоду часу. Якщо ми відкриємо порядок реєстрації лікарських засобів, то ми подивимося, що є кілька суб'єктів, які працюють в процедурі реєстрації. Це - виробник, заявник і представник заявника. Компанія "Фармагейт" працює в статусі представника заявника", - розповіла Думенко і додала, що за час її керівництва Центром комунікація між ДЕЦ і "Фармагейтом" дещо зменшилася.

"Що стосується періоду моєї особистої каденції на посту керівника - ми скоротили комунікації з "Фармагейт", адже раніше наші експерти брали участь в їх тренінгових компаніях. Тепер ми розширили тренінги в самому Центрі, так що не працюємо за цим напрямком з "Фарамагейт", - пояснила керівник ДЕЦ.

Додамо, що "Фармагейт", за інформацією деяких медіа, фігурує в кримінальному провадженні щодо порушень при реєстрації ліків, і Думенко, зокрема, відомо про обшуки в компанії.

"У мене інформації що у них вилучено немає. У мене були запити (від правоохоронців - ред.) без конкретизації ідентифікації печаток (печаток ДЕЦ, які, ймовірно, в своїй діяльності використовувала "Фармагейт" - ред.). Я не впевнена, що це стосується цієї компанії. Очевидно, що вам треба задати питання тим, хто проводив обшуки", - сказала вона.

Як повідомляв УНН, чиновники ДЕЦ фальсифікували реєстраційні досьє медпрепаратів. За цими фактами поки розслідується кримінальне провадження. Одному зі співробітників ДЕЦ вже вручено повідомлення про підозру.

Додамо, що слідчі виявили ряд системних порушень чинного законодавства з боку співробітників Центру. Зокрема, чиновники ДЕЦ підозрюються в тому, що медпрепарати реєструвалися на основі завідомо неправдивих документів або без повного досьє.

Крім цього, слідство встановило факти підміни матеріалів реєстраційного досьє ліків з метою безпроблемної їх реєстрації.

Відзначимо, що в компанії "Фармагейт" спростовують свою причетність до кримінального провадження за фактами порушення правил реєстрації лікарських препаратів. Про це УНН повідомили юристи компанії.

"Компанія "Фармагейт" здійснює свою діяльність у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України...

Також в офісі компанії не проходило ніяких слідчих дій і не було вилучено жодних документів і речей в зв'язку з вчиненням кримінального правопорушення у вигляді порушення порядку державної реєстрації лікарських засобів", - відзначили юристи.