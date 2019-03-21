Дуда пригласил Лукашенко на 80-ю годовщину Второй мировой войны

"Польша будет отмечать эту дату вместе со странами, с которыми мы сегодня близко сотрудничаем в пользу мира в мире согласно принципам международного права. К ним относятся страны НАТО, Евросоюза и "Восточного партнерства", в том числе и Беларусь, как член последней инициативы", - сообщили в канцелярии президента Польши.

Как уточнили в пресс-службе, во все страны направлены приглашения на имя глав государств. Соответствующее личное приглашение получил и Александр Лукашенко.

Известно, что в канцелярии президента Польши состоялись первые рабочие встречи с послами приглашенных стран. Теперь ожидается подтверждение приезда и состав их делегаций.

Большая международная встреча состоится 1 сентября в Варшаве.

Напомним, Польша не пригласила Путина на 80-ю годовщину Второй мировой войны.