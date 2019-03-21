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Дуда пригласил Лукашенко на 80-ю годовщину Второй мировой войны

Киев • УНН

 • 24047 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент Польши Анджей Дуда пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны на фоне отказа от приглашения на мероприятия президента РФ Владимира Путина. Об этом со ссылкой на данные канцелярии Дуды сообщает "Радыё Свабода", передает УНН.

Дуда пригласил Лукашенко на 80-ю годовщину Второй мировой войны

"Польша будет отмечать эту дату вместе со странами, с которыми мы сегодня близко сотрудничаем в пользу мира в мире согласно принципам международного права. К ним относятся страны НАТО, Евросоюза и "Восточного партнерства", в том числе и Беларусь, как член последней инициативы", - сообщили в канцелярии президента Польши.

Как уточнили в пресс-службе, во все страны направлены приглашения на имя глав государств. Соответствующее личное приглашение получил и Александр Лукашенко.

Известно, что в канцелярии президента Польши состоялись первые рабочие встречи с послами приглашенных стран. Теперь ожидается подтверждение приезда и состав их делегаций.

Большая международная встреча состоится 1 сентября в Варшаве.

Напомним, Польша не пригласила Путина на 80-ю годовщину Второй мировой войны.

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