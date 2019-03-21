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Дуда запросив Лукашенка на 80-ті роковини Другої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда запросив білоруського лідера Олександра Лукашенка на заходи з приводу 80-річчя початку Другої світової війни на фоні відмови від запрошення на заходи президента РФ Володимира Путіна. Про це з посиланням на дані канцелярії Дуди повідомляє "Радыё Свабода", передає УНН.

Дуда запросив Лукашенка на 80-ті роковини Другої світової війни

"Польща відзначатиме цю дату разом з країнами, з якими ми сьогодні близько співпрацюємо на користь миру в світі згідно з принципами міжнародного права. До них належать країни НАТО, Євросоюзу і "Східного партнерства", у тому числі і Білорусь, як член останньої ініціативи", - повідомили у канцелярії президента Польщі.

Як уточнили в прес-службі, в усі країни направлені запрошення на ім'я глав держав. Відповідне особисте запрошення отримав і Олександр Лукашенко.

Відомо, що у канцелярії президента Польщі відбулися перші робочі зустрічі з послами запрошених країн. Тепер очікується підтвердження приїзду і склад їхніх делегацій.

Велика міжнародна зустріч відбудеться 1 вересня у Варшаві.

Нагадаємо, Польща не запросила Путіна на 80-ті роковини Другої світової війни.

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