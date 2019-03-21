Дуда запросив Лукашенка на 80-ті роковини Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда запросив білоруського лідера Олександра Лукашенка на заходи з приводу 80-річчя початку Другої світової війни на фоні відмови від запрошення на заходи президента РФ Володимира Путіна. Про це з посиланням на дані канцелярії Дуди повідомляє "Радыё Свабода", передає УНН.
"Польща відзначатиме цю дату разом з країнами, з якими ми сьогодні близько співпрацюємо на користь миру в світі згідно з принципами міжнародного права. До них належать країни НАТО, Євросоюзу і "Східного партнерства", у тому числі і Білорусь, як член останньої ініціативи", - повідомили у канцелярії президента Польщі.
Як уточнили в прес-службі, в усі країни направлені запрошення на ім'я глав держав. Відповідне особисте запрошення отримав і Олександр Лукашенко.
Відомо, що у канцелярії президента Польщі відбулися перші робочі зустрічі з послами запрошених країн. Тепер очікується підтвердження приїзду і склад їхніх делегацій.
Велика міжнародна зустріч відбудеться 1 вересня у Варшаві.
Нагадаємо, Польща не запросила Путіна на 80-ті роковини Другої світової війни.