Дуда созывает заседание в бюро нацбезопасности Польши: обсудят вопрос войны в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Польши Анджей Дуда 9 января созывает заседание в Бюро национальной безопасности, собирается обсудить в частности вопрос войны в Украине. Об этом сообщил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Сивера в Twitter, пишет УНН.
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"Сегодня днем президент Анджей Дуда пригласил премьер-министра и министров на встречу в Бюро национальной безопасности. Президент захочет обсудить текущую ситуацию по безопасности и политику союзников, связанную с войной в Украине", - сообщил Сивера.
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22 декабря Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Они обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году.