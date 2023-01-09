Дуда созывает заседание в бюро нацбезопасности Польши: обсудят вопрос войны в Украине

Цитата

"Сегодня днем президент Анджей Дуда пригласил премьер-министра и министров на встречу в Бюро национальной безопасности. Президент захочет обсудить текущую ситуацию по безопасности и политику союзников, связанную с войной в Украине", - сообщил Сивера.

Дополнение

22 декабря Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Они обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году.