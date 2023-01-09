Дуда скликає засідання в бюро нацбезпеки Польщі: обговорять питання війни в Україні

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"Сьогодні вдень президент Анджей Дуда запросив прем'єр-міністра та міністрів на зустріч у Бюро національної безпеки. Президент захоче обговорити поточну ситуацію з безпекою та політику союзників, пов'язану з війною в Україні", - повідомив Сівера.

Доповнення

22 грудня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Вони обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році.