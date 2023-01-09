Дуда скликає засідання в бюро нацбезпеки Польщі: обговорять питання війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда 9 січня скликає засідання у Бюро національної безпеки, збирається обговорити зокрема питання війни в Україні. Про це повідомив очільник Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сівера в Twitter, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні вдень президент Анджей Дуда запросив прем'єр-міністра та міністрів на зустріч у Бюро національної безпеки. Президент захоче обговорити поточну ситуацію з безпекою та політику союзників, пов'язану з війною в Україні", - повідомив Сівера.
Доповнення
22 грудня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Вони обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році.