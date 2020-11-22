Дубль Роналду принес "Ювентусу" четвертую победу в Серии А

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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
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КИЕВ. 22 ноября. УНН. В рамках 8-го тура итальянской Серии А туринский “Ювентус” одолел “Кальяри”, передает УНН со ссылкой на сайты команд.

Оба мяча в этой игре записал на свой счет Криштиану Роналду, оформивший дубль еще в первом тайме. На 38 минуте он забил с паса Мората, а через четыре минуты отличился португалец с помощью передачи Демираля.

Стоит отметить, что в других матчах “Лацио” продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате, выиграв на выезде у “Кротоне” со счетом 2:0. По голу на свой счет записали Иммобиле и Корреа. Зато “Аталанта” Руслана Малиновского не сумела обыграть “Специю” — 0:0.

Добавим, в турнирной таблице “Ювентус” вышел на второе место, один ряд конкурентов имеет по матчу в запасе и сможет обогнать “Старую сеньору”.

Украинские Национальные Новости

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