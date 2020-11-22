Дубль Роналду приніс “Ювентусу” четверту перемогу в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В рамках 8-го туру італійської Серії А туринський “Ювентус” здолав “Кальярі”, передає УНН з посиланням на сайти команд.
Обидва м’ячі в цій грі записав на свій рахунок Кріштіану Роналду, який оформив дубль ще в першому таймі. На 38 хвилині він забив з пасу Морати, а через чотири хвилини відзначився португалець з-за допомогою передачі Деміраля.
Варто відзначити, що в інших матчах “Лаціо” продовжив свою безпрограшну серію в чемпіонаті, вигравши на виїзді у "Кротоне“з рахунком 2:0. По голу на свій рахунок записали Іммобіле і Корреа. Натомість “Аталанта” Руслана Маліновського не зуміла обіграти “Спецію” — 0:0.
Додамо, в турнірній таблиці “Ювентус” вийшов на друге місце, одна низка конкурентів має по матчу в запасі і зможе обігнати “Стару сеньйору”.