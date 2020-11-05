Дубль Мораты принес победу “Ювентус” над клубом Реброва

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Туринский “Ювентус” в гостях обыграл венгерский “Ференцварош” во встрече третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент УНН.

Уже на 7-й минуте вышла результативная атака записного фаворита игры. Хуан Куардадо прострелил с правой бровки штрафной. Мяч пропустил Роналду и на дальней штанге пас замкнул испанский форвард Альваро Мората.

В какой-то степени похожий гол состоялся и во второй 45-минутке, и также с участием тройки Роналду, Куардадо, Мораты. Португалец прострелил на границу штрафной, Куардадо пропустил мяч и Мората вдруг замкнул передачу.

К концу матча отличились Дибала, который заменил Морату на 67 минуте, а также автоголом в сетку “Ференцвароша” Двали. Только на 90 минуте Боли оформил гол-престижа — 4:1.

Украинец Игорь Харатин провел полный поединок, а Олекснадр Зубков был заменен на 80 минуте.

Также добавим, “Ювентус” с 6 очками идет вторым в группе G, венгры остались с одним пунктом.

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