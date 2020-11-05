Дубль Морати приніс перемогу “Ювентусу” над клубом Реброва

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Туринський “Ювентус” в гостях обіграв угорський “Ференцварош” у зустрічі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє кореспондент УНН.

Вже на 7-й хвилині вийшла результативна атака записного фаворита гри. Хуан Куардадо прострілив з правої бровки штрафної. М’яч пропустив Роналду і на дальній стійці пас замкнув іспанський форвард Альваро Мората.

У якійсь мірі схожий гол відбувся і у другій 45-хвилинці, і також за участі трійки Роналду, Куардадо, Морати. Португалець прострілив на межу штрафної, Куардадо пропустив м’яч і Мората вдруге замкнув передачу.

До кінця матча відзначилися Паулу Дібала, який замінив Морату на 67 хвилині, а також автоголом у сітку “Ференцвароша” Двалі. Тільки на 90 хвилині Болі оформив гол-престижу — 4:1.

Українець Ігор Харатін провів повний поєдинок, а Олекснадр Зубков був замінений на 80 хвилині.

Також додамо, “Ювентус” з 6 очками йде другим у групі G, угорці залишилися із одним пунктом.

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