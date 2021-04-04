Дубль Мораеса принес "Шахтеру" победу над "Ворсклой"

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Прошел один из ключевых поединков 20 тура Украинской Премьер Лиги — встреча команд с лидирующей группы между “Шахтером” и “Ворсклой”, передает корреспондент УНН.

Детали

Первый острый момент возник у ворот полтавчан, когда Манор Соломон пробил в штангу ворот. На 42 минуте счет был открыт Жуниором Мораесом. Нападающий получил передачу на свободном пространстве от Алана Патрика и пробил под дальнюю штангу. На 62 минуте связка Патрик — Мораес сыграла во второй раз. Первый отдал проникающий пас, а Мораес направил игровой снаряд от стойки в сетку.

Итоговый результат 2: 0 позволил “Шахтеру” набрать 42 очка в турнирной таблице. “Ворскла” осталась с 31-м.

дополнение

В следующем туре “горняки” приедут в гости к ФК “Мариуполь”, а полтавчане будут принимать “Львов”.

Украинские Национальные Новости

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