Дубль Мораеса принес "Шахтеру" победу над "Ворсклой"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Прошел один из ключевых поединков 20 тура Украинской Премьер Лиги — встреча команд с лидирующей группы между “Шахтером” и “Ворсклой”, передает корреспондент УНН.
Детали
Первый острый момент возник у ворот полтавчан, когда Манор Соломон пробил в штангу ворот. На 42 минуте счет был открыт Жуниором Мораесом. Нападающий получил передачу на свободном пространстве от Алана Патрика и пробил под дальнюю штангу. На 62 минуте связка Патрик — Мораес сыграла во второй раз. Первый отдал проникающий пас, а Мораес направил игровой снаряд от стойки в сетку.
Итоговый результат 2: 0 позволил “Шахтеру” набрать 42 очка в турнирной таблице. “Ворскла” осталась с 31-м.
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В следующем туре “горняки” приедут в гости к ФК “Мариуполь”, а полтавчане будут принимать “Львов”.