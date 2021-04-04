Дубль Мораеса приніс “Шахтарю” перемогу над “Ворсклою”

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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Пройшов один із ключових поєдинків 20 туру Української Прем’єр Ліги — зустріч команд із лідируючої групи між “Шахтарем” та “Ворсклою”, передає кореспондент УНН.

Деталі

Перший гострий момент виник біля воріт полтавчан, коли Манор Соломон пробив у стійку воріт. На 42 хвилині рахунок був відкритий Жуніором Мораесом. Нападник отримав передачу на вільному просторі від Алана Патріка та пробив під дальню стійку. На 62 хвилині зв’язка Патрік — Мораес зіграла вдруге. Перший віддав проникаючий пас, а Мораес направив ігровий снаряд від стійки в сітку.

Підсумковий результат 2:0 дозволив “Шахтарю” набрати 42 очки в турнірній таблиці. “Ворскла” залишилася із 31-м.

Доповнення

У наступному турі “гірники” завітають в гості до ФК “Маріуполь”, а полтавчани прийматимуть “Львів”.

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