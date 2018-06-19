Дубль Кейна принес выигрыш англичанам в стартовом противостоянии на мундиале-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Англичане вырвали три очка в Тунис только в добавленное время первой встречи стартового тура чемпионата мира по футболу, передает корреспондент УНН.
Европейцы имели значительное количество моментов в первой половине баталии, но забили только однажды. Удар головой Стоунз парировал вратарь африканцев, однако удачно на добивании сработал Кейн.
До перерыва Тунис выровнял цифры на табло. Африканцы завоевали право на пенальти, который реализовал Сасси. Однако героем матча был Кейн, только на 1 дополнительной минуте к игре забил головой после розыгрыша углового — 2:1.
Заметим, что пока англичане попытаются с меньшими усилиями победить Панаму (24 июня), а Тунис поборется за очки с Бельгией (23 июня).