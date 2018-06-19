Дубль Кейна приніс виграш англійцям у стартовому протистоянні на Мундіалі-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Англійці вирвали три очки у Тунісу тільки в доданий час першої зустрічі стартового туру чемпіонату світу з футболу, передає кореспондент УНН.
Європейці мали значну кількість моментів у першій половині баталії, але забили тільки одного разу. Удар головою Стоунза парирував воротар африканців, однак вдало на добиванні спрацював Гаррі Кейн.
До перерви Туніс вирівняв цифри на табло. Африканці завоювали право на пенальті, який реалізував Сассі. Проте героєм матчу був Кейн, який тільки на 1 додатковій хвилині до гри забив головою після розіграшу кутового — 2:1.
Зауважимо, що наразі англійці спробують з меншими зусиллями перемогти Панаму (24 червня), а Туніс побореться за очки з Бельгією (23 червня).