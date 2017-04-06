Дубль Е.Азара принес "Челси" победу над "Манчестер Сити"

Практически не владея мячом, "Челси" до 10-й минуте уже вел в счете, реализовав быструю контратаку. Начал движение из центра поля Е.Азар. Мяч от него принял Педро, который тут же отдал передачу вперед на фланг на Аспиликуэта. Баск идеальным пасом нашел в центре штрафной Азара, который мощным ударом метров с 15 пробил Кабальеро.

Давление гостей на 26-й минуте воплотилось в гол. Куртуа, выбивая мяч от своих ворот, отдал передачу на грудь Сильвы, который ворвался в штрафную. Далее состоялся удар с угла вратарской, который Куртуа парировал в центр штрафной точно на ногу Агуэро. Аргентинец, которого не успел накрыть Канте, промахнуться по пустым воротам с 7 метров себе не позволил.

Через несколько минут Фернандиньо в своей штрафной откровенно сбил с ног Педро, который принимал пас от Фабрегаса. К точке подошел Азар, который пробил прямо в Кабальеро, однако сам же оказался первым на мяче и уже отправил мяч в цель. В концовке "горожане" были близки к ничьей. Защита "синих" бросил в центре штрафной Стоунз при подаче углового. Защитник "Сити" откровенно простил хозяев поля, не попав с пяти метров в пустые ворота - 2:1.

Стоит отметить, что "Челси" имея 72 очка на 7 баллов опережает "Тоттенхэм". "Манчестер Сити" остался 4-м - 58 пунктов.

Напомним, "Лестер" одержал пятую подряд победу в АПЛ .