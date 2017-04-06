Дубль Е.Азара принес "Челси" победу над "Манчестер Сити"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43938 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103221 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158479 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117314 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117066 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112875 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104512 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107140 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103627 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154107 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Дубль Е.Азара принес "Челси" победу над "Манчестер Сити"

Дубль Е.Азара принес "Челси" победу над "Манчестер Сити"

Киев  •  УНН

 • 9666 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Дубль игрока сборной Бельгии Эдена Азара обеспечил "Челси" минимальную домашнюю победу в центральном поединке 31 тура АПЛ над "Манчестер Сити", информирует УНН со ссылкой на сайт команды из Лондона.

Практически не владея мячом, "Челси" до 10-й минуте уже вел в счете, реализовав быструю контратаку. Начал движение из центра поля Е.Азар. Мяч от него принял Педро, который тут же отдал передачу вперед на фланг на Аспиликуэта. Баск идеальным пасом нашел в центре штрафной Азара, который мощным ударом метров с 15 пробил Кабальеро.

Давление гостей на 26-й минуте воплотилось в гол. Куртуа, выбивая мяч от своих ворот, отдал передачу на грудь Сильвы, который ворвался в штрафную. Далее состоялся удар с угла вратарской, который Куртуа парировал в центр штрафной точно на ногу Агуэро. Аргентинец, которого не успел накрыть Канте, промахнуться по пустым воротам с 7 метров себе не позволил.

Через несколько минут Фернандиньо в своей штрафной откровенно сбил с ног Педро, который принимал пас от Фабрегаса. К точке подошел Азар, который пробил прямо в Кабальеро, однако сам же оказался первым на мяче и уже отправил мяч в цель. В концовке "горожане" были близки к ничьей. Защита "синих" бросил в центре штрафной Стоунз при подаче углового. Защитник "Сити" откровенно простил хозяев поля, не попав с пяти метров в пустые ворота - 2:1.

Стоит отметить, что "Челси" имея 72 очка на 7 баллов опережает "Тоттенхэм". "Манчестер Сити" остался 4-м - 58 пунктов.

Напомним, "Лестер" одержал пятую подряд победу в АПЛ .

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