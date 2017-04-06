Дубль Е.Азара приніс "Челсі" перемогу над "Манчестер Сіті"

Практично не володіючи м'ячем, "Челсі" до 10-й хвилині вже вів у рахунку, реалізувавши швидку контратаку. Почав рух з центру поля Е.Азар. М'яч від нього прийняв Педро, який тут же віддав передачу вперед на фланг на Аспілікуету. Баск ідеальним пасом знайшов у центрі штрафної Азара, який потужним ударом метрів з 15 пробив Кабальєро.

Тиск гостей на 26-й хвилині втілилася в гол. Куртуа, вибиваючи м'яч від своїх воріт, віддав передачу на груди Сільви, який увірвався в штрафну. Далі відбувся удар з кута воротарського, який Куртуа парирував на центр штрафного точно на ногу Агуеро. Аргентинець, котрого не встиг накрити Канте, промахнутися по порожніх воротах з 7 метрів собі не дозволив.

Через кілька хвилин Фернандіньйо в своєму штрафному відверто збив з ніг Педро, який приймав пас від Фабрегаса. До точки підійшов Азар, який пробив прямо в Кабальєро, проте сам же виявився першим на м'ячі і вже доправив м'яч у ціль. У кінцівці "городяни" були близькі до нічиєї. Захист "синіх" кинув у центрі штрафного Стоунза при подачі кутового. Захисник "Сіті" відверто пробачив господарів поля, не потрапивши з п'яти метрів у порожні ворота – 2:1.

Варто відзначити, що "Челсі" маючи 72 очки на 7 балів випереджає "Тотенхем". "Манчестер Сіті" залишився 4-м – 58 пунктів.

Нагадаємо, "Лестер" здобув п'яту поспіль перемогу в АПЛ.