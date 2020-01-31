Дубинский стал свидетелем по делу о возможной слежке в Украине за Йованович
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Нардеп фракции "Слуга народа" Александр Дубинский стал свидетелем по делу о возможной слежке в Украине за бывшим послом США в Украине Мари Йованович. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По моей инициативе, только что я был допрошен следователями ГСУ МВД Украины в рамках уголовного производства, начатого по факту возможной незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в Украине Мари Йованович, расследуемого, как сообщал Министр внутренних дел Украины А. Аваков, общей группой украинских и американских правоохранительных органов по ч.2 ст.163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч.1 ст.182 (незаконный сбор, хранение, использование конфиденциально й информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Я получил официальный статус свидетеля по этому делу", - отметил он.
По его словам, к материалам уголовного производства добавлены, в том числе, официальные сведения Управления компьютеризированных систем аппарата Верховной Рады, копия его письма в адрес посольства США о необходимости срочно официально информировать всех граждан и организаций США, должностных лиц США по факту возможного незаконного слежения.
"К материалам уголовного производства по моей инициативе добавлен ряд важных доказательств, в том числе официальные сведения Управления компьютеризированных систем Аппарата Верховной Рады Украины... Также присоединена к материалам производства копия моего письма в адрес Посольства США в Украине о необходимости срочного официального информирования всех граждан и организаций США, должностных лиц США по факту незаконной слежки за ними...", - отметил он.
Как ранее сообщалось в УНН, демократы из Палаты представителей Конгресса США, в пятницу, накануне суда в Сенате, обнародовали новые документы соратника Руди Джулиани Льва Парнаса. В них говорится, в частности, о новой информации о слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович и о дополнительных контакты между Парнасом и конгрессменом Девином Нунисом (представитель из Калифорнии).
Напомним, Комитет по разведке Палаты представителей на этой неделе опубликовал заметки и другие документы, в которых содержится информация о том, что, в частности, во время каденции в Украине Посла США Мари Йованович, за ней вроде бы осуществлялось незаконное слежение и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов по заказам граждан США.
Также сообщалось, что после публикации материалов о возможной незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в Украине Мари Йованович Министерство внутренних дел обратилось в Федеральное бюро расследований (ФБР) с просьбой предоставить информацию.