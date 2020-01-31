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Дубінський став свідком у справі про можливе стеження в Україні за Йованович

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський став свідком у справі про можливе стеження в Україні за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Дубінський став свідком у справі про можливе стеження в Україні за Йованович

"За моєю ініціативою, щойно я був допитаний слідчими ГСУ МВС України в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом можливого незаконного стеження на території України за колишнім послом США в Україні Марі Йованович, що розслідується, як повідомляв Міністр внутрішніх справ України А. Аваков, спільною групою українських та американських правоохоронних органів за ч.2 ст.163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) та ч.1 ст.182 (незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Я отримав офіційний статус свідка по цій справі", - зазначив він.

За його словами, до матеріалів кримінального провадження додані, в тому числі, офіційні відомості Управління комп'ютеризованих систем апарату Верховної Ради, копія його листа на адресу посольства США про необхідність терміново офіційно інформувати всіх громадян і організації США, посадових осіб США по фактом можливого незаконного стеження.

"До матеріалів кримінального провадження за моєю ініціативою долучено ряд важливих доказів, в тому числі офіційні відомості Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України…Також приєднано до матеріалів провадження копію мого листа на адресу Посольства США в Україні щодо необхідності термінового офіційного інформування всіх громадян та організацій США, посадових осіб США щодо факту незаконного стеження за ними…", - зазначив він.

Як раніше повідомлялося в УНН, демократи з Палати представників Конгресу США, в п’ятницю, напередодні суду в Сенаті, оприлюднили нові документи соратника Руді Джуліані Льва Парнаса. В них йдеться, зокрема, про нову інформацію щодо стеження за колишнім послом США в Україні Марією Йованович та про додаткові контакти між Парнасом та конгресменом Девіном Нунісом (представник з Каліфорнії). 

Нагадаємо, Комітет з розвідки Палати Представників цього тижня опублікував нотатки та інші документи, в яких міститься інформація про те, що, зокрема, під час каденції в Україні Посла США Марі Йованович, за нею начебто здійснювалося незаконне стеження та можливе втручання у роботу її електронних гаджетів на замовлення громадян США.

Також повідомлялося, що після публікації матеріалів про можливе незаконне стеження на території України за колишнім послом США в Україні Марі Йованович Міністерство внутрішніх справ звернулось до Федерального бюро Розслідувань (ФБР) з проханням надати інформацію. 

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