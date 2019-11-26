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Дубинский: дело Злочевского и Burisma - украинская история разворовывания и отмывания миллиардов

Киев  •  УНН

 • 20534 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В деле о выведении ворованных денег бывшего президента Виктора Януковича из Украины через компанию Burisma, сосредоточить внимание нужно не на сыне бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантере, а на других “персонажах” в наблюдательном совете компании. Об этом в видео на своем Youtube-канале рассказал нардеп из фракции “Слуга народа” Александр Дубинский, передает корреспондент УНН.

“Россия и Соединённые Штаты — два центра влияния, которые фактически влияют на судьбу Украины и определяют её будущее. И одним из таких аспектов определения будущего нашей страны является расследование дела компании Burisma, участия сына Джо Байдена, который является конкурентом Трампа на будущих президентских выборах 2020 года в США в набсовете компании Burisma Николая Злочевского и получения им, как следует из подозрения, подписанного спецпрокурором Куликом Злочевскому, отмытых денег компании Burisma, отмытых денег Януковича”, — сказал Дубинский.

По его словам, это дело является краеугольным камнем будущих взаимоотношений Украины и США, и “кто бы что не говорил о том, что мы сейчас тихонечко пронырнём между этими интересами демократов и республиканцев, это всё — ерунда”.

“Потому что нет республиканцев и демократов. И вообще, всю эту историю с Америкой, штатами и их интересами (нужно) вытолкнуть. Есть украинская история, в рамках которой бывший чиновник, министр экологии Злочевский создал компанию, на которой выводились бабки, которая зарабатывала, как следует из подозрения, нелегальные доходы, отмывала деньги Януковича, платила вознаграждение членам набсовета. Все вспоминают про Байдена и забывают, что там был и Квасневский, известный лоббист Сороса, и другие персонажи в набсовете компании Burisma. И они же тоже получали грязные деньги Злочевского. Чтоб просто мы не забывали, что там не одна фамилия. И это дело является вопросом национальной безопасности, потому что помимо Burisma и Байдена — там всего лишь 16,5 миллионов долларов было по этому каналу выведено, там ещё выведение миллиардов долларов Януковича, покупка гособлигаций Украины для выкачки из украинского бюджета нашей с вами прибыли”, — заявил нардеп.

Он считает, что таким образом был создан “механизм выкачки из Украины прибыли”, которую зарабатывают украинцы, через долги.

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“И вот, когда мы говорим о расследовании этого дела, нам надо говорить не о Байдене и Burisma, а о том, что расследование этого дела может привести к тому, что мы аннулируем долги, фактически ворованные долги Януковича, ворованные долги Порошенка, и вообще давайте разберёмся, кто стоял конечным бенефициаром за всеми этими облигациями. Я думаю, это решит весь вопрос, все проблемы, которые сейчас есть у Украины по поводу финансирования госдолга и огромных выплат — просто принимаем закон, я с коллегами его уже пишу, о том, что держатели облигаций Украины обязаны показать конечного бенефициарного собственника. Вся схема развалится, потому что мы сразу увидим там Порошенка, Януковича, Гонтареву, Ложкина, Филатова и всех остальных персонажей, включая, возможно, американских, европейских, российских политиков и бизнесменов”, — сообщил он.

Со слов депутата, в деле Burisma и Злочевского история с вмешательством в американские выборы является лишь предлогом не расследовать это дело.

“Отодвиньте эту тему и посмотрите, что там 10 миллиардов долларов можно аннулировать долгов, прекратить по ним выплаты, разобраться, кто нам одолжил эти деньги, и потом понять, ворованные они или нет. А они прикрывают возможность расследовать эту историю Burisma и Злочевским и Байденом”, — добавил он.

Напомним, ранее Дубинский заявил, что Burisma была одним из связующих элементов многолетней схемы по выводу средств из украинского бюджета на счета американских инвестиционных фондов.

Злочевского также подозревают в завладении деньгами на сумму 800 млн грн, а также в отмывании преступных доходов.

В октябре Генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что прокуратура пересмотрит все дела против Николая Злочевского и его компаний, в том числе изучит законность процессуальных решений по закрытию дел.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор рассказал, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах. Они будут переданы на расследование в НАБУ, СБУ и ГБР.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили о судьбе трех уголовных производств, которые расследовались в отношении Злочевского.

Первое производство за уклонение от уплаты налогов было закрыто после того, как компания Burisma Злочевского оплатила 180 млн грн штрафа. Еще в одном производстве, которое касалось отмывания средств, расследование было закрыто после решения Лондонского суда, в котором было признано, что деньги Злочевский получил на свой счет от продажи одной из нефтебаз. ГПУ не смогла привести в Лондонском суде контраргументы, производство в конце концов было закрыто.

Кроме того, еще с 2014 года шло расследование о хищении государственных ресурсов. Злочевский, будучи министром природных ресурсов, выдавал лицензии, по мнению следствия, связанным с ним фирмам, в частности речь идет и о фирме Burisma. Но дело было закрыто. Закрыли это дело детективы НАБУ, куда дело было передано Генпрокуратурой.

На данный момент, по сообщению Генпрокурора Рябошапки, расследование приостановлено, ведь Злочевский находится в розыске

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