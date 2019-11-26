Дубінський: справа Злочевського і Burisma - українська історія розкрадання і відмивання мільярдів

"Росія і Сполучені Штати - два центри впливу, які фактично впливають на долю України і визначають її майбутнє. І одним з таких аспектів визначення майбутнього нашої країни є розслідування справи компанії Burisma, участі сина Джо Байдена, який є конкурентом Трампа на майбутніх президентських виборах 2020 року в США в наглядовій раді компанії Burisma Миколи Злочевського та отримання ним, як випливає з підозри, підписаної спецпрокурором Куликом Злочевському, відмитих грошей компанії Burisma, відмитих грошей Януковича", - сказав Дубінський.

За його словами, ця справа є наріжним каменем майбутніх взаємин України та США, і "хто б що не говорив про те, що ми зараз тихесенько прошмигнемо між цими інтересами демократів і республіканців, це все - дурниця".

"Адже немає республіканців і демократів. І взагалі, всю цю історію з Америкою, штатами і їх інтересами (потрібно) виштовхнути. Є українська історія, в рамках якої колишній чиновник, міністр екології Злочевський створив компанію, на якій виводилися бабки, яка заробляла, як випливає з підозри, нелегальні доходи, відмивала гроші Януковича, платила винагороду членам наглядової ради. Всі згадують про Байдена і забувають, що там був і Кваснєвський, відомий лобіст Сороса, та інші персонажі в наглядовій раді компанії Burisma. І вони ж теж отримували брудні гроші Злочевського. Щоб просто ми не забували, що там не одне прізвище. І ця справа є питанням національної безпеки, тому що крім Burisma і Байдена - там всього лише 16,5 мільйона доларів було по цьому каналу виведено, там ще виведення мільярдів доларів Януковича, придбання держоблігацій України для викачування з українського бюджету нашого з вами прибутку", - заявив нардеп.

Він вважає, що таким чином був створений "механізм викачування з України прибутків", яку заробляють українці, через борги.

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"І ось, коли ми говоримо про розслідування цієї справи, нам треба говорити не про Байдена і Burisma, а про те, що розслідування цієї справи може привести до того, що ми анулюємо борги, фактично крадені борги Януковича, крадені борги Порошенка, і взагалі давайте розберемося, хто стояв кінцевим бенефіціаром за всіма цими облігаціями. Я думаю, це вирішить всі питання, всі проблеми, які зараз є в України з приводу фінансування держборгу і величезних виплат - просто приймаємо закон, я з колегами його вже пишу, про те, що власники облігацій України зобов'язані показати кінцевого бенефіціарного власника. Вся схема розвалиться, адже ми відразу побачимо там Порошенка, Януковича, Гонтареву, Ложкіна, Філатова і всіх інших персонажів, включаючи, можливо, американських, європейських, російських політиків і бізнесменів", - повідомив він.

За словами депутата, в справі Burisma і Злочевського історія з втручанням в американські вибори є лише приводом не розслідувати цю справу.

"Відсуньте цю тему і подивіться, що там 10 мільярдів доларів можна анулювати боргів, припинити за ними виплати, розібратися, хто нам позичив ці гроші, і потім зрозуміти, крадені вони чи ні. А вони прикривають можливість розслідувати цю історію Burisma і Злочевським та Байденом", - додав він.

Нагадаємо, раніше Дубінський заявив, що Burisma була одним з елементів, що пов'язують багаторічні схеми з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів.

Злочевського також підозрюють у заволодінні грошима на суму 800 млн грн, а також у відмиванні злочинних доходів.

У жовтні Генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив, що прокуратура перегляне всі справи проти Миколи Злочевського та його компаній, в тому числі вивчить законність процесуальних рішень щодо закриття справ.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор розповів, що Злочевський фігурує в 13 кримінальних провадженнях. Вони будуть передані на розслідування в НАБУ, СБУ і ДБР.

Раніше в Генпрокуратурі повідомили про долю трьох кримінальних проваджень, які розслідувалися щодо Злочевського.

Перше провадження за ухилення від сплати податків було закрито після того, як компанія Burisma Злочевського оплатила 180 млн грн штрафу. Ще в одному провадженні, яке стосувалося відмивання коштів, розслідування було закрито після рішення Лондонського суду, в якому було визнано, що гроші Злочевський отримав на свій рахунок від продажу однієї з нафтобаз. ГПУ не змогла привести в Лондонському суді контраргументи, провадження врешті-решт було закрито.

Крім того, ще з 2014 року тривало розслідування про розкрадання державних ресурсів. Злочевський, будучи міністром природних ресурсів, видавав ліцензії, на думку слідства, пов'язаним з ним фірмам, зокрема мова йде і про фірму Burisma. Але справа була закрита. Закрили цю справу детективи НАБУ, куди справу було передано Генпрокуратурою.

На даний момент, за повідомленням Генпрокурора Рябошапки, розслідування припинене, адже Злочевський знаходиться в розшуку.