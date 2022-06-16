Дуальное образование: на птицефабрике МХП провели экскурсию для студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. На Старинской птицефабрике МХП состоялась презентация работы службы автоматизированных систем управления производством (АСУП) и экскурсия для студентов Смелянского технологического колледжа в рамках дуального образования. Об этом сообщили в пресс-службе птицефабрики, передает УНН.
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“С начала студентам рассказали о производственных мощностях, как всего МХП, так и непосредственно Старинской птицефабрики, затем, о технологических процессах на производстве, с какими видами оборудования работает предприятие, а также специфике работы непосредственно службы АСУП. После проведения соответствующих инструктажей биобезопасности и безопасности труда студентам провели экскурсию на одно из производственных подразделений, где уже наглядно показали, что и как работает”, - говорится в сообщении.
Детали
Студенты задавали профессиональные вопросы и углублялись в суть работы службы АСУП. Некоторые из них выразили желание в дальнейшем пройти практику и даже устроиться работать на Старинскую птицефабрику.
Напомним
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Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). Учредитель компании – Юрий Косюк.