Дуальна освіта: на птахофабриці МХП провели екскурсію для студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. На Старинській птахофабриці МХП відбулася презентація роботи служби автоматизованих систем керування виробництвом (АСКВ) та екскурсія для студентів Смілянського технологічного фахового коледжу в рамках дуальної освіти. Про це повідомили у пресслужбі птахофабрики, передає УНН.
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“З початку студентам розповіли про виробничі потужності, як усього МХП, так і безпосередньо Старинської птахофабрики, потім, про технологічні процеси на виробництві, з якими видами обладнання працює підприємство, а також специфіку роботи безпосередньо служби АСКВ. Після проведення відповідних інструктажів біобезпеки та безпеки праці студентам провели екскурсію на один із виробничих підрозділів, де вже наочно показали, що і, як працює”, - йдеться у повідомлені.
Деталі
Студенти ставили професійні запитання і заглиблювалися в суть роботи служби АСКВ. Деякі з них висловили бажання надалі пройти практику і навіть влаштуватися працювати на Старинську птахофабрику.
Нагадаємо
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Довідка
МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.