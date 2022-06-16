Дуальна освіта: на птахофабриці МХП провели екскурсію для студентів

Цитата

“З початку студентам розповіли про виробничі потужності, як усього МХП, так і безпосередньо Старинської птахофабрики, потім, про технологічні процеси на виробництві, з якими видами обладнання працює підприємство, а також специфіку роботи безпосередньо служби АСКВ. Після проведення відповідних інструктажів біобезпеки та безпеки праці студентам провели екскурсію на один із виробничих підрозділів, де вже наочно показали, що і, як працює”, - йдеться у повідомлені.

Деталі

Студенти ставили професійні запитання і заглиблювалися в суть роботи служби АСКВ. Деякі з них висловили бажання надалі пройти практику і навіть влаштуватися працювати на Старинську птахофабрику.

Нагадаємо

Раніше благодійний фонд “МХП-Громаді” влаштував для переселенців екскурсію на Волині.

Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.