ДТП с тремя авто под Киевом: открыто уголовное производство

"По факту ДТП с тремя автомобилями на Боярской трассе в Киевской области, где погибли два человека открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством)", - сказал Жукович.

Напомним, вечером во вторник, 5 марта, под Киевом LADA вылетела на встречную и столкнулась с Honda и Ford, в результате ДТП погибли два человека.



По описаниям очевидцев ДТП, LADA двигалась в сторону Боярки. Внезапно авто вылетело на встречную полосу, врезалось в Honda и задело Ford. От удара Civic вылетел на обочину по направлению в Киев, а "ВАЗ" оказался на обочине с противоположной стороны.



