ДТП с тремя авто под Киевом: открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. По факту смертельного ДТП с тремя автомобилями на Боярской трассе в Киевской области открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения с погибшими. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в области Николай Жукович.
"По факту ДТП с тремя автомобилями на Боярской трассе в Киевской области, где погибли два человека открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством)", - сказал Жукович.
Напомним, вечером во вторник, 5 марта, под Киевом LADA вылетела на встречную и столкнулась с Honda и Ford, в результате ДТП погибли два человека.
По описаниям очевидцев ДТП, LADA двигалась в сторону Боярки. Внезапно авто вылетело на встречную полосу, врезалось в Honda и задело Ford. От удара Civic вылетел на обочину по направлению в Киев, а "ВАЗ" оказался на обочине с противоположной стороны.