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ДТП з трьома авто під Києвом: відкрито кримінальне провадження

ДТП з трьома авто під Києвом: відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. За фактом смертельного ДТП з трьома автомобілями на Боярській трасі в Київській області відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху із загиблими. Про це журналісту УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.

"За фактом ДТП з трьома автомобілями на Боярській трасі в Київській області де загинуло двоє людей відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом)", - сказав Жукович.

Нагадаємо, ввечері у вівторок, 5 березня, під Києвом LADA вилетіла на зустрічну і зіткнулася з Honda і Ford, в результаті ДТП загинули дві людини.

За описами очевидців ДТП, LADA рухалася в бік Боярки. Раптово авто вилетіло на зустрічну смугу, врізалося в Honda і зачепило Ford. Від удару Civic вилетів на узбіччя по напрямку до Києва, а “ВАЗ” виявився на узбіччі з протилежного боку. 

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