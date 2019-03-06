ДТП з трьома авто під Києвом: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. За фактом смертельного ДТП з трьома автомобілями на Боярській трасі в Київській області відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху із загиблими. Про це журналісту УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.
"За фактом ДТП з трьома автомобілями на Боярській трасі в Київській області де загинуло двоє людей відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом)", - сказав Жукович.
Нагадаємо, ввечері у вівторок, 5 березня, під Києвом LADA вилетіла на зустрічну і зіткнулася з Honda і Ford, в результаті ДТП загинули дві людини.
За описами очевидців ДТП, LADA рухалася в бік Боярки. Раптово авто вилетіло на зустрічну смугу, врізалося в Honda і зачепило Ford. Від удару Civic вилетів на узбіччя по напрямку до Києва, а “ВАЗ” виявився на узбіччі з протилежного боку.