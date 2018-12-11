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ДТП в Харькове: стали известны результаты дополнительной экспертизы Зайцевой

Киев • УНН

 • 14844 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Эксперты не смогли определить, находилась Елена Зайцева, одна из обвиняемых в уголовном производстве по смертельном ДТП в Харькове, в состоянии опьянения в момент аварии. Об этом в комментарии УНН сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

ДТП в Харькове: стали известны результаты дополнительной экспертизы Зайцевой

Она подтвердила, что в суд поступило заключение Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз по экспертизе Зайцевой.

"Эксперты не пришли к ни единому выводу, поскольку они не предоставили однозначного ответа относительно того, находилась ли она (Зайцева – ред.) в состоянии, вызванном употреблением наркотических веществ, или не находилась. Основания определены как то, что материал дела не содержит сведения о количестве действующего вещества, кодеин и фенобарбитал, в биологических веществах Зайцевой", – отметила защитница.

Сегодня в Киевском райсуде Харькова должно было состояться заседание по этому делу. Как передает корреспондент УНН, продолжить рассмотрение суд не смог: опять не явился адвокат другого обвиняемого Геннадия Дронова. Стало известно, что защитник находится на стационарном лечении, поэтому подал ходатайство об отложении судебного заседания до следующей недели.

Ходатайство было поддержано. Следующие заседания назначили на 19 декабря и 20 декабря.

Как сообщал УНН, адвокат обвиняемого Геннадия Дронова заявил ходатайство о проведении дополнительной экспертизы в отношении другой обвиняемой Елены Зайцевой. Суд решил частично удовлетворить ходатайство и назначил дополнительную экспертизу, чтобы выяснить, находилась ли Зайцева на момент ДТП в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств.

Кроме того, адвокат пострадавших в смертельном ДТП в центре Харькова обратилась в квалификационно-дисциплинарной комиссию для проверки прокуроров по делу.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября прошлого года: внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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