Резонансна ДТП у Харкові: Зайцевій призначили додаткову експертизу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Суд у справі щодо резонансної ДТП у Харкові частково задовольнив клопотання про проведення додаткової експертизи стосовно обвинуваченої Олени Зайцевої, передає кореспондент УНН.
Так, сьогодні у Київському райсуді Харкові пройшло чергове засідання у справі про резонансну ДТП. Під час нього був завершений розгляд клопотання адвоката обвинуваченого Геннадія Дронова про призначення Зайцевій комплексної судово-медичної та психіатричної експертизи.
Захист Зайцевої заперечив проти задоволення цього клопотання, назвавши його "незаконним та необґрунтованим".
Суд вирішив задовольнити клопотання частково і призначив додаткову експертизу, щоб з'ясувати, чи перебувала Зайцева на момент ДТП у стані сп'яніння, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів. А у частині проведення психіатричної експертизи суд відмовив. Провести призначену експертизу мають до 10 грудня.
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Наступне засідання у справі призначили на 11 грудня на 14:00.
Нагадаємо, на минулому засіданні у справі про смертельну ДТП, адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова заявив клопотання про проведення психіатричної експертизи стосовно іншої обвинуваченої Олени Зайцевої. Захист Зайцевої заявив про необхідність часу для ознайомлення з цим клопотанням.
Раніше повідомлялося, що 7 листопада суд продовжив тримання під вартою Зайцева та Дронова ще на два місяці – до 5 січня.
Нагадаємо, смертельна ДТП сталася 18 жовтня минулого року: позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, у результаті чого загинули шестеро осіб.