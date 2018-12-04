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Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой назначили дополнительную экспертизу

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Суд по делу о резонансном ДТП в Харькове частично удовлетворил ходатайство о проведении дополнительной экспертизы в отношении обвиняемой Елены Зайцевой, передает корреспондент УНН.

Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой назначили дополнительную экспертизу

Так, сегодня в Киевском райсуде Харькове прошло очередное заседание по делу о резонансном ДТП. Во время него было завершено рассмотрение ходатайства адвоката обвиняемого Геннадия Дронова о назначении Зайцевой комплексной судебно-медицинской и психиатрической экспертизы.

Защита Зайцевой возразил против удовлетворения этого ходатайства, назвав его "незаконным и необоснованным".

Суд решил удовлетворить ходатайство частично и назначил дополнительную экспертизу, чтобы выяснить, находилась ли Зайцева на момент ДТП в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств. А в части проведения психиатрической экспертизы суд отказал. Провести назначенную экспертизу должны до 10 декабря.

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Следующее заседание по делу назначено на 11 декабря на 14:00.

Напомним, на прошлом заседании по делу о смертельное ДТП, адвокат обвиняемого Геннадия Дронова заявил ходатайство о проведении психиатрической экспертизы в отношении другой обвиняемой Елены Зайцевой. Защита Зайцевой заявила о необходимости времени для ознакомления с этим ходатайством.

Ранее сообщалось, что 7 ноября суд продолжил содержания под стражей Зайцева и Дронова еще на два месяца – до 5 января.

Напомним, смертельное ДТП произошло 18 октября прошлого года: внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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