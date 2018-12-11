ДТП у Харкові: стали відомі висновки додаткової експертизи Зайцевої

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Експерти не змогли визначити, чи перебувала Олена Зайцева, одна з обвинувачених у кримінальному провадженні щодо смертельної ДТП у Харкові, у стані сп’яніння на момент аварії. Про це у коментарі УНН повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва.