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ДТП у Харкові: стали відомі висновки додаткової експертизи Зайцевої

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Експерти не змогли визначити, чи перебувала Олена Зайцева, одна з обвинувачених у кримінальному провадженні щодо смертельної ДТП у Харкові, у стані сп’яніння на момент аварії. Про це у коментарі УНН повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва.

ДТП у Харкові: стали відомі висновки додаткової експертизи Зайцевої

Вона підтвердила, що до суду надійшли висновки Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз щодо експертизи Зайцевої.

"Експерти не прийшли до жодного висновку, оскільки вони не надали однозначної відповіді щодо того, чи перебувала вона (Зайцева – ред.) у стані, викликаному вживанням наркотичних речовин, чи не перебувала. Підстави визначені як те, що матеріал справи не містить відомості про кількість діючої речовини, кодеїн та фенобарбітал, в біологічних речовинах Зайцевої", – зазначила захисниця.

Сьогодні у Київському райсуді Харкова мало відбутися засідання у цій справі. Як передає кореспондент УНН, продовжити розгляд суд не зміг: знову не з’явився адвокат іншого обвинуваченого Геннадія Дронова. Стало відомо, що захисник перебуває на стаціонарному лікуванні, тому подав клопотання про відкладення судового засідання до наступного тижня.

Клопотання було підтримано. Наступні засідання призначили на 19 грудня і 20 грудня.

Як повідомляв УНН, адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова заявив клопотання про проведення додаткової експертизи стосовно іншої обвинуваченої Олени Зайцевої. Суд вирішив частково задовольнити клопотання і призначив додаткову експертизу, щоб з'ясувати, чи перебувала Зайцева на момент ДТП у стані сп'яніння, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.

Крім того, адвокат потерпілих у смертельній ДТП у центрі Харкова звернулася до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії для перевірки прокурорів у справі.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня минулого року: позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, у результаті чого загинули шестеро осіб.

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