Резонансна ДТП у Харкові: на прокурорів подали скаргу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Адвокат потерпілих у кримінальному провадженні у резонансній ДТП у центрі Харкова Лариса Матвєєва звернулася до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії для перевірки прокурорів у справі. Про це у коментарі УНН повідомила сама адвокат.
"Ми дійсно подали скаргу. І зараз вона отримана вже кваліфікаційно-дисциплінарною комісією. Проте ми не знаємо ще, як швидко вона буде розглянута", – зазначила захисниця.
За її словами, скарга була подана після минулого судового засідання у справі, "після того, як почули позицію прокурорів". Вона зазначила, що прокурори заперечували проти призначення експертизи, яка може встановити обтяжуючі обставини для обвинуваченої Олени Зайцевої.
"Вирішили звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, для того, щоб вони надали правову оцінку діям прокурорів та продивилися, наскільки це взагалі відповідає Кримінально-процесуальному кодексу та основним принципам змагальності в процесі", – пояснила Матвєєва.
Як повідомляв УНН, адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова заявив клопотання про проведення додаткової експертизи стосовно іншої обвинуваченої Олени Зайцевої. Суд вирішив частково задовольнити клопотання і призначив додаткову експертизу, щоб з'ясувати, чи перебувала Зайцева на момент ДТП у стані сп'яніння, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.
Нагадаємо, смертельна ДТП сталася 18 жовтня минулого року: позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, у результаті чого загинули шестеро осіб.