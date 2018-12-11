Резонансное ДТП в Харькове: на прокуроров подали жалобу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Адвокат потерпевших в уголовном производстве по резонансному ДТП в центре Харькова Лариса Матвеева обратилась в квалификационно-дисциплинарную комиссию для проверки прокуроров по делу. Об этом в комментарии УНН сообщила сама адвокат.
"Мы действительно подали жалобу. И сейчас она получена уже квалификационно-дисциплинарной комиссией. Однако мы не знаем еще, как быстро она будет рассмотрена", – отметила защитница.
По ее словам, жалоба была подана после прошлого судебного заседания по делу, "после того, как услышали позицию прокуроров". Она отметила, что прокуроры возражали против назначения экспертизы, которая может установить отягчающие обстоятельства для обвиняемой Елены Зайцевой.
"Решили обратиться в квалификационно-дисциплинарную комиссии, для того, чтобы они предоставили правовую оценку действиям прокуроров и просмотрели, насколько это вообще соответствует Уголовно-процессуальному кодексу и основным принципам состязательности в процессе", – пояснила Матвеева.
Как сообщал УНН, адвокат обвиняемого Геннадия Дронова заявил ходатайство о проведении дополнительной экспертизы в отношении другой обвиняемой Елены Зайцевой. Суд решил частично удовлетворить ходатайство и назначил дополнительную экспертизу, чтобы выяснить, находилась Зайцева на момент ДТП в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств.
Напомним, смертельное ДТП произошло 18 октября прошлого года: внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.