ДТП в Харькове: эксперт заявил, что ПДД нарушили оба водителя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Во время вчерашнего заседания в Киевском райсуде Харькова по делу смертельного ДТП на улице Сумской был допрошен эксперт. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица.
"Он (эксперт, - ред.) давал показания, разъяснял выводы, которые есть в материалах уголовного производства", - отметил адвокат.
Так, эксперт заявил, что оба обвиняемых водителя нарушали правила дорожного движения. Экспертизой было установлено, что Дронов выехал на желто-красный сигнал светофора.
Адвокат отметил, что эксперта допрашивали более трех часов. Планировалось приступить к допросу еще одного эксперта, однако суд объявил перерыв в рассмотрении из-за нехватки времени. Поэтому следующее слушание назначили на вторник, 24 июля.
Напомним, смертельное ДТП в центре Харькова произошла 18 октября прошлого года. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.
Как сообщал УНН, видеозаписи, которые изучил суд, доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих фигурантов ДТП.