ДТП у Харкові: експерт заявив, що ПДР порушили обидва водії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Під час вчорашнього засідання у Київському райсуді Харкова у справі смертельної ДТП на вулиці Сумській був допитаний експерт. Про це у коментарі УНН повідомив адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова Сергій Перепелиця.
"Він (експерт, - ред.) надавав свідчення, роз'яснював висновки, які є в матеріалах кримінального провадження", - зазначив адвокат.
Так, експерт заявив, що обидва обвинувачених водії порушували правила дорожнього руху. Експертизою було встановлено, що Дронов виїхав на жовто-червоний сигнал світлофору.
Адвокат зазначив, що експерта допитували більше трьох годин. Планувалося приступити до допиту ще одного експерта, однак суд оголосив перерву у розгляді за браком часу. Відтак, наступне слухання призначили на вівторок, 24 липня.
Нагадаємо, смертельна ДТП у центрі Харкова сталася 18 жовтня минулого року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумській та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, в результаті чого загинули 6 осіб.
Як повідомляв УНН, відеозаписи, які вивчив суд, довели порушення правил дорожнього руху з боку обох фігурантів ДТП.