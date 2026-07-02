ДТП с поездом и автобусом под Ровно: количество пострадавших возросло до 11, начато расследование

Сегодня, 2 июля, под Ровно произошло смертельное ДТП. Установлено, что машинист пассажирского поезда допустил столкновение с рейсовой маршруткой, выехавшей на пути. В результате столкновения 4 человека погибли, еще 11 получили травмы. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Ровенской области, передает УНН.

В настоящее время известно, что работала звуковая и световая сигнализация, предупреждавшая о приближении скоростного транспорта, однако железнодорожный шлагбаум опущен не был.

В результате ДТП погибли четверо пассажиров маршрутного такси: 72-летний мужчина, 54-летняя женщина, а также две родные сестры 24 и 29 лет — жители сел Здолбуновской общины. Кроме того, всего травмировались 11 жителей Ровенского района в возрасте от 11 до 68 лет. Их с переломами и рваными ранами доставили в четыре больницы региона. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии без сознания, его личность устанавливается