ДТП с поездом и автобусом под Ровно: количество пострадавших возросло до 11, начато расследование
Киев • УНН
В Ровненской области пассажирский поезд столкнулся с рейсовой маршруткой, выехавшей на пути. Погибли четыре пассажира, 11 человек травмированы.
Сегодня, 2 июля, под Ровно произошло смертельное ДТП. Установлено, что машинист пассажирского поезда допустил столкновение с рейсовой маршруткой, выехавшей на пути. В результате столкновения 4 человека погибли, еще 11 получили травмы. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Ровенской области, передает УНН.
Следователь следственного управления установил, что машинист пассажирского поезда сообщением "Днепр-Киев-Хелм", несмотря на примененное экстренное торможение, допустил столкновение с рейсовой маршруткой "Здолбунов-Ровно" под управлением 42-летнего местного жителя, который выехал на пути
В настоящее время известно, что работала звуковая и световая сигнализация, предупреждавшая о приближении скоростного транспорта, однако железнодорожный шлагбаум опущен не был.
В результате ДТП погибли четверо пассажиров маршрутного такси: 72-летний мужчина, 54-летняя женщина, а также две родные сестры 24 и 29 лет — жители сел Здолбуновской общины. Кроме того, всего травмировались 11 жителей Ровенского района в возрасте от 11 до 68 лет. Их с переломами и рваными ранами доставили в четыре больницы региона. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии без сознания, его личность устанавливается
Среди пострадавших - водитель маршрутки и регулировщик железной дороги, который был на смене. Также в Ровенскую областную детскую клиническую больницу госпитализировали двух 13-летних девочек и 11-летнюю жительницу Квасилова.
Начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании в процессуальном порядке регулировщика и водителя маршрутного такси. Следственные действия продолжаются
Напомним
Под Ровно произошло ДТП с участием поезда и маршрутки, четыре человека погибли, есть раненые.