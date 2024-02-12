ДТП на выезде из Киева: на Житомирской трассе образовалась 5-километровая пробка
На Житомирской трассе на выезде из Киева образовалась 5-километровая пробка из-за столкновения грузовика и легкового автомобиля на Берестейском шоссе.
Биткоин превысил отметку в $50 000 впервые с 2021 года
Биткоин превысил отметку $50 000 впервые с 2021 года, так как повышенный интерес инвесторов к недавно запущенным биткоин-фондам ETF и предстоящее в апреле уменьшение биткоина вдвое вызвали рост его цены почти на 16 % с января 2024 года.
Защита считает необоснованным решение Апелляционной палаты ВАКС об аресте Лиева с альтернативой залога в 50 млн грн
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 50 миллионов гривен по делу о контракте на поставку боеприпасов с львовским "Арсеналом" бывшему чиновнику Министерства обороны Александру Лиеву.
Министр финансов Украины обсудил подготовку к третьему пересмотру программы расширенного финансирования МВФ
Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с миссией МВФ, чтобы обсудить подготовку к третьему пересмотру программы расширенного финансирования Украины.
Зеленский о Ставке: был отдельный доклад о наших действиях на юге, в частности на Херсонщине
Президент Зеленский заслушал доклады новых военных командующих о ситуации на фронтах, включая Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Запорожье, а также о действиях в Херсонской области и защите критической инфраструктуры от атак.
Лиев после решения суда об аресте: дело станет "хорошим" уроком для всех чиновников, которые покупают вооружение
Бывший руководитель департамента Министерства обороны Украины арестован на два месяца с возможностью внесения 50 миллионов гривен залога по делу о контракте на поставку боеприпасов.
Государство выделило более 582 млн грн на оплату общественно полезных работ
По данным Государственного центра занятости, на выплату заработной платы за участие в общественных работах уже выделено более 582 миллионов гривен.
ЕС предлагает ввести санкции против китайских компаний за помощь рф - Bloomberg
Европейский союз предлагает впервые ввести торговые ограничения в отношении трех китайских компаний за содействие военным действиям россии на Украине в рамках новых санкций.
"Агрессор должен заплатить": Кулеба приветствовал решение ЕС по использованию прибыли от замороженных активов рф для Украины
Министр иностранных дел Украины поблагодарил международных партнеров за то, что они проложили путь к использованию средств, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине.
Туск назвал себя самым проукраинскими политиком в Европе, но есть один нюанс
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, хотя он является одним из самых сильных сторонников Украины в Европе, Польша также должна учитывать свои собственные интересы продовольственной безопасности.