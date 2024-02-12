ДТП на выезде из Киева: на Житомирской трассе образовалась 5-километровая пробка

В Киеве на выезде из столицы образовалась 5 километровая пробка из-за ДТП. Водителей призывают учесть это при планировании поездки. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева, передает УНН.

В связи с ДТП на Берестейском шоссе, движение транспорта затруднено в направлении выезда из Киева. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки! - предупредили водителей патрульные.

Детали

По данным водительских пабликов по состоянию на 20:41 на выезде из Киева по Житомирской трассе образовалась 5 километровая пробка.

Отмечается, что он спровоцирован именно аварией на Берестейском шоссе. Где по данным нацполиции столкнулись фура и легковушка.