ДТП на виїзді з Києва: на Житомирській трасі утворився 5-кілометровий затор
Київ • УНН
На Житомирській трасі на виїзді з Києва утворився 5-кілометровий затор через зіткнення вантажівки та легкового автомобіля на Берестейському шосе.
У Києві на виїзді зі столиці утворився 5 кілометровий затор через ДТП. Водіїв закликають врахувати це при плануванні поїздки. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Києва, передає УНН.
У зв'язку з ДТП на Берестейському шосе, рух транспорту ускладнений у напрямку виїзду з Києва. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!
Деталі
За даними водійських пабліків станом на 20:41 на виїзді з Києва по Житомирській трасі утворився 5 кілометровий затор.
Зазначається, що він спровокований саме аварією на Берестейському шосе. Де за даними нацполіції зіткнулись фура та легковик.