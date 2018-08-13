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ДТП в Тернопольской области: в одной из машин ехала семья

Киев • УНН

 • 11770 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В результате ДТП, которое произошло сегодня в Тернопольской области, погиб водитель, а также пострадали двое детей. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает УНН.

ДТП в Тернопольской области: в одной из машин ехала семья

"Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 13 августа вблизи села Звенигород Бучацкого района. На автодороге "Тернополь-Ивано Франковск" не разминулись два автомобиля. По предварительным данным, водитель авто Renault Duster не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с иномаркой Skoda Superb", - говорится в сообщении.

Водитель Renault погиб на месте. Еще один пассажир и семью с двумя детьми из Николаевской области, которые находились в другом автомобиле, госпитализированы в Бучачскую районную больницу. Они в тяжелом, но стабильном состоянии.

Машины доставили на штрафплощадку. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, столкновения автомобилей произошло в Тернопольской области, в селе Звенигород.

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