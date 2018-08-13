ДТП на Тернопільщині: в одній з автівок їхала сім'я
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Внаслідок ДТП, яка сталася сьогодні у Тернопільській області, загинув водій, а також постраждали двоє дітей. Про це повідомив відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася 13 серпня поблизу села Звенигород Бучацького району. На автодорозі "Тернопіль-Івано Франківськ" не розминулися два автомобілі. За попередніми даними, водій авто Renault Duster не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з іномаркою Skoda Superb", - зазначено в повідомленні.
Водій Renault загинув на місці. Ще одного пасажира та сім’ю з двома дітьми з Миколаївської області, які перебували в іншому автомобілі, госпіталізовали до Бучацької районної лікарні. Вони у важкому, але стабільному стані.
Автівки доправили на арештмайданчик. Слідчі встановлюють обставини ДТП.
Нагадаємо, зіткнення автівок сталося у Тернопільскій області, у селі Звенигород.