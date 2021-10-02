ДТП в Донецкой области: металлическая плита сорвала кабину водителя грузовика, мужчина погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Донецкой области в ДТП погиб водитель грузовика - металлическая плита сорвала кабину, передает УНН со ссылкой на полицию Донецкой области.
Детали
ДТП произошло в 7:30 в Никольском районе на автодороге "Кременовка-Ялта".
60-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем DAF, на закруглении дороги выехал в кювет. В результате этого произошел сдвиг груза - металлической плиты, которая не была закреплена на полуприцепе. Плита сместилась и сорвала кабину авто с мест технологических креплений.
Водитель погиб на месте происшествия.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ей будет дана правовая оценка.
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