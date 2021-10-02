ДТП на Донеччині: металева плита зірвала кабіну водія вантажівки, чоловік загинув

Деталі

ДТП сталась о 7:30 в Нікольському районі на автодорозі “Кременівка-Ялта”.

60-річний чоловік, керуючи вантажним автомобілем DAF, на заокругленні дороги виїхав у кювет. У результаті цього стався зсув вантажу — металевої плити, яка не була закріплена на напівпричепі. Плита змістилася та зірвала кабіну авто з місць технологічних кріплень.

Водій загинув на місці події.

Наразі слідчі встановлюють всі обставини події, після чого їй буде надано правову оцінку.

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