ДТП с двумя погибшими в Житомирской области: выяснились новые подробности

"Погибшие в ДТП 15 августа около с. Ставище Брусиловского района - товарищи 1990 и 1987 годов рождений. Ребята ехали покупать одном из них машину, когда на встречу их "ВАЗовке" вылетела фура", - говорится в сообщении.

Полиция сейчас разыскивает водителя грузовика, который скрылся с места происшествия. Это гражданин Турции 1967 года рождения.

Напомним, столкновения легкового автомобиля и фуры произошло на автодороге "Киев-Чоп" в районе села Ставище Житомирской области. В результате водитель и пассажир легковушки погибли. Грузовик же от удара загорелся и почти полностью сгорел.