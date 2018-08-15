ДТП із двома загиблими на Житомирщині: з'ясувалися нові подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Загиблі у ДТП біля села Ставище у Житомирській області були товаришами. Вони їхали купувати одному з них машину. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН.
"Загиблі у ДТП 15 серпня неподалік с. Ставище Брусилівського району - товариші 1990 та 1987 років народжень. Хлопці їхали купувати одному з них машину, коли на зустріч їх "ВАЗівці" вилетіла фура", - йдеться в повідомленні.
Поліція нині розшукує водія вантажівки, який втік з місця пригоди. Це громадянин Туреччини 1967 року народження.
Нагадаємо, зіткнення легкового авто та фури сталося на автодорозі "Київ-Чоп" в районі села Ставище Житомирської області. У результаті водій та пасажир легковика загинули. Вантажівка ж від удару загорілась та майже вщент згоріла.