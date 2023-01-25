ДТЭК: дефицит в энергосистеме уменьшается благодаря импорту электричества

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"В январе ДТЭК начал импортировать электроэнергию из Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Это позволяет уменьшить дефицит и поддержать население и экономику Украины", — сообщили в ДТЭК.

Также в ДТЭК добавили, что: "Текущая мощность на передачу электроэнергии позволяет импортировать где-то 500 млн кВт-ч электроэнергии в месяц, что равно месячному потреблению 2 млн домохозяйств".

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