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В YASNO розповіли, як відбувається розподіл електроенергії у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко пояснив, як відбувається розподіл електроенергії у Києві, передає УНН.

В YASNO розповіли, як відбувається розподіл електроенергії у Києві

Цитата

“Сьогодні працювали у графіках. На завтра щє чекаємо обмежень. Будуть трішки пізніше. В соцмережах тема рівномірності відключень завжди обговорювалася дуже жваво. І я як фанат цифр, хочу поділитися з вами даними роботи мереж у Києві ДТЕК Київські електромережі. Щодня НЕК Укренерго доводить обмеження обсягів електроенергії до операторів систем розподілу кожної області. Далі ОСР мають рівномірно розподілити електроенергію для споживачів”, — зазначив Коваленко.

Він додав, що у Києві усі споживачі (за виключенням критичної інфраструктури) розподілені за трьома групами.

“Це ми бачимо у графіках стабілізаційних відключень. Далі кожна група розбита на 10 підгруп або груп ліній. І групи, і підгрупи формуються відповідно до потужності, а не до кількості будинків. На кожну чергу зараз орієнтовно припадає 35-45 МВт. Що ми бачимо на інфографіці? Кожен окремий стовпчик — це група ліній. Цифра на стовпчику — це відсоток часу, протягом якого ця підгрупа ліній була зі світлом минулого тижня. Так ми бачимо, що по підгрупах відключення відбуваються досить рівномірно. Звісно, є відхилення, але різниця між підгрупами загалом не є суттєвою. За такої кількості споживачів, локальних аварій та інших деталей розподіл виглядає нормальним”, — наголосив Коваленко.

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