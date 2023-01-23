В YASNO рассказали, как происходит распределение электроэнергии в Киеве

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“Сегодня работали в графиках. На завтра еще ждем ограничений. Будут чуть позже. В соцсетях тема равномерности отключений всегда обсуждалась очень живо. И я как фанат цифр, хочу поделиться с вами данными работы сетей в Киеве ДТЭК Киевские электросети. Ежедневно НЭК Укрэнерго доводит ограничения объемов электроэнергии до операторов систем распределения каждой области. Далее ОСР должны равномерно распределить электроэнергию для потребителей”, — отметил Коваленко.

Он добавил, что в Киеве все потребители (за исключением критической инфраструктуры) распределены по трем группам.

“Это мы видим в графиках стабилизационных отключений. Далее каждая группа разбита на 10 подгрупп или групп линий. И группы, и подгруппы формируются в соответствии с мощностью, а не с количеством домов. На каждую очередь сейчас ориентировочно приходится 35-45 МВт. Что мы видим на инфографике? Каждый отдельный столбик — это группа линий. Цифра на столбике — это процент времени, в течение которого эта подгруппа линий была со светом на прошлой неделе. Так мы видим, что по подгруппам отключения происходят достаточно равномерно. Конечно, есть отклонения, но разница между подгруппами в целом не является существенной. При таком количестве потребителей, локальных аварий и других деталей распределение выглядит нормальным”, — подчеркнул Коваленко.