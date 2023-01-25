ДТЕК: дефіцит в енергосистемі зменшується завдяки імпорту електрики

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"У січні ДТЕК почав імпортувати електроенергію з Європи для покращення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення та економіку України", — повідомили у ДТЕК.

Також у ДТЕК додали, що: "Поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати десь 500 млн кВт-год електроенергії на місяць, що дорівнює місячному споживанню 2 млн домогосподарств".

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