ДТЕК: дефіцит в енергосистемі зменшується завдяки імпорту електрики
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Імпорт електроенергії з Європи дозволилив зменшити дефіцит в українській енергосистемі, повідомляє УНН з посиланням на сторінку ДТЕК у Telegram.
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"У січні ДТЕК почав імпортувати електроенергію з Європи для покращення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення та економіку України", — повідомили у ДТЕК.
Також у ДТЕК додали, що: "Поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати десь 500 млн кВт-год електроенергії на місяць, що дорівнює місячному споживанню 2 млн домогосподарств".
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