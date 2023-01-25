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ДТЕК: дефіцит в енергосистемі зменшується завдяки імпорту електрики

Київ • УНН

 • 1319963 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Імпорт електроенергії з Європи дозволилив зменшити дефіцит в українській енергосистемі, повідомляє УНН з посиланням на сторінку ДТЕК у Telegram.

ДТЕК: дефіцит в енергосистемі зменшується завдяки імпорту електрики

Цитата

"У січні ДТЕК почав імпортувати електроенергію з Європи для покращення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення та економіку України", — повідомили у ДТЕК.

Також у ДТЕК додали, що: "Поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати десь 500 млн кВт-год електроенергії на місяць, що дорівнює місячному споживанню 2 млн домогосподарств".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В YASNO розповіли, як відбувається розподіл електроенергії у Києві

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