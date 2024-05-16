ДТЭК: с 16:00 снова будут применять графики стабилизационных отключений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  51028 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  60563 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  65825 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  108911 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  48772 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  108424 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135001 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139952 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149988 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167339 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  396167 просмотра

ДТЭК: с 16:00 снова будут применять графики стабилизационных отключений

В связи со значительным дефицитом в энергосистеме Украины с 16:00 по указанию Укрэнерго снова будут применяться графики стабилизационных отключений, сообщает ДТЭК.

Общество •   •  10866 просмотра
ДТЭК: с 16:00 снова будут применять графики стабилизационных отключений

В Украине в этом году откроют памятник жертвам геноцида крымских татар

Памятник жертвам геноцида крымскотатарского народа из-за массовой депортации в 1944 году будет открыт в Украине в первой половине этого года.

Общество •   •  9275 просмотра
В Украине в этом году откроют памятник жертвам геноцида крымских татар

Множественные ушибы грудной клетки, плеча и спины: в Херсоне в больницу обратился еще один пострадавший от вражеских атак

44-летний мужчина обратился в больницу в Херсоне с многочисленными ушибами в результате российских авиаударов по городу 15 мая. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Война •   •  10808 просмотра
Множественные ушибы грудной клетки, плеча и спины: в Херсоне в больницу обратился еще один пострадавший от вражеских атак

Бои за Волчанск: пограничники показали эксклюзивные кадры

Украинские военные ведут интенсивные бои и контратаки вокруг Волчанска, отражая вражеские атаки и ракетные удары в Харьковской области.

Война •   •  11041 просмотра
Бои за Волчанск: пограничники показали эксклюзивные кадры

Медицинские учреждения Киевщины получат 7 новых электромобилей MG4 Electric

Учреждения первичной медицинской помощи Киевской области получают 7 новых электромобилей MG4, что позволит врачам предоставлять более качественные услуги.

Общество •   •  9183 просмотра
Медицинские учреждения Киевщины получат 7 новых электромобилей MG4 Electric

На Закарпатье мужчина выстрелил в правоохранителей во время проверки документов: злоумышленника задержали на месте

На Закарпатье 29-летний мужчина выстрелил в полицейского во время проверки документов после того, как его остановили по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии, после чего был задержан на месте происшествия.

Криминал и ЧП •   •  10235 просмотра
На Закарпатье мужчина выстрелил в правоохранителей во время проверки документов: злоумышленника задержали на месте

россияне ударили кассетными боеприпасами по Харьковской области: среди 5 пострадавших медики и глава Волчанской ГВА

В Харьковской области российские оккупанты варварски обстреляли кассетными боеприпасами Волчанскую громаду, ранив пять человек, среди которых двое медиков, двое водителей и председатель Волчанской городской военной администрации.

Война •   •  11669 просмотра
россияне ударили кассетными боеприпасами по Харьковской области: среди 5 пострадавших медики и глава Волчанской ГВА

Евробанк предупреждает о рисках для финансовой стабильности из-за геополитики и глобальных выборов

Геополитическая напряженность и плотный график выборов во всем мире создают риски для финансовой стабильности, предупреждает Европейский центральный банк в своем последнем Обзоре финансовой стабильности.

Экономика •   •  10610 просмотра
Евробанк предупреждает о рисках для финансовой стабильности из-за геополитики и глобальных выборов

Враг ударил с авиации по поселку Высокое на Херсонщине: есть погибший и раненые

Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российского авиаудара по поселку Высокое в Херсонской области.

Война •   •  11013 просмотра
Враг ударил с авиации по поселку Высокое на Херсонщине: есть погибший и раненые

Вместо стройки - на войну: предпрития рф вербуют людей для участия в агрессии против Украины

Крупные российские предприятия участвуют в схеме по привлечению российских граждан и иностранцев в отряды наемников для участия в войне России против Украины, предлагая им бонусы за вербовку в размере до $4 422.

Война •   •  11219 просмотра
Вместо стройки - на войну: предпрития рф вербуют людей для участия в агрессии против Украины