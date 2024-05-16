ДТЭК: с 16:00 снова будут применять графики стабилизационных отключений

С 16:00 по указанию Укрэнерго снова применяются графики стабилизационных отключений, передает УНН со ссылкой на сообщение компании ДТЭК.

"К сожалению, ситуация в энергосистеме остается тяжелой. С 16:00 по указанию Укрэнерго снова применяются графики стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

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Ранее в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в энергосистеме Украины значительный дефицит большую часть суток, сегодня во всех регионах действуют графики почасовых отключений, в дополнение к аварийной помощи из ряда соседних стран запланирован импорт из 5 стран ЕС.

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