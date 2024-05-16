ДТЕК: з 16:00 знову будуть застосовувати графіки стабілізаційних відключень
Київ • УНН
У зв'язку зі значним дефіцитом в енергосистемі України з 16:00 за вказівкою Укренерго знову будуть застосовуватися графіки стабілізаційних відключень, повідомляє ДТЕК.
З 16:00 за вказівкою Укренерго знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії ДТЕК.
"На жаль, ситуація в енергосистемі залишається важкою. З 16:00 за вказівкою Укренерго знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Раніше в НЕК "Укренерго" повідомили, що в енергосистемі України значний дефіцит більшу частину доби, сьогодні в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень, на додачу до аварійної допомоги з низки сусідніх країн запланований імпорт з 5 країн ЄС.
Нинішні обмеження електроенергії можуть тривати до серпня - радник прем'єра16.05.24, 13:49 • 125996 переглядiв