"ДТЭК Киевские региональные электросети" оштрафовали за несвоевременное присоединение потребителей к электросетям

Детали

Сообщается, что в ходе внеплановой невыездной проверки НКРЭКУ установило, что "ДТЭК Киевские региональные электросети" несвоевременно предоставил услуги по присоединению потребителей: в первом случае работы необходимо было выполнить до 2 марта 2022 года, во втором – до 12 ноября 2021-го.

По словам директора департамента лицензионного контроля НКРЭКУ Ярослава Зеленюка, компания-лицензиат также несвоевременно проинформировала заказчика об отсрочке выполнения работ.

Представитель компании, присутствовавший на заседании, объяснил, что причиной задержек стали форс-мажорные обстоятельства в связи с полномасштабным вторжением, а также отсутствие необходимых материалов для присоединения потребителя.

Напомним

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что украинцы могут требовать компенсаций за плохое электроснабжение.