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"ДТЭК Киевские региональные электросети" оштрафовали за несвоевременное присоединение потребителей к электросетям

"ДТЭК Киевские региональные электросети" оштрафовали за несвоевременное присоединение потребителей к электросетям

Киев • УНН

 • 1470458 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и компослуг (НКРЭКУ), наложила два штрафа по 85 тысяч гривен на ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" за несвоевременное присоединение потребителей к электросетям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заседание регулятора.

Детали

Сообщается, что в ходе внеплановой невыездной проверки НКРЭКУ установило, что "ДТЭК Киевские региональные электросети" несвоевременно предоставил услуги по присоединению потребителей: в первом случае работы необходимо было выполнить до 2 марта 2022 года, во втором – до 12 ноября 2021-го.

По словам директора департамента лицензионного контроля НКРЭКУ Ярослава Зеленюка, компания-лицензиат также несвоевременно проинформировала заказчика об отсрочке выполнения работ.

Представитель компании, присутствовавший на заседании, объяснил, что причиной задержек стали форс-мажорные обстоятельства в связи с полномасштабным вторжением, а также отсутствие необходимых материалов для присоединения потребителя.

Напомним

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что украинцы могут требовать компенсаций за плохое электроснабжение.

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