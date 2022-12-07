"ДТЕК Київські регіональні електромережі" оштрафували за несвоєчасне приєднання споживачів до електромереж

Деталі

Повідомляється, що у ході позапланової невиїзної перевірки НКРЕКП встановило, що "ДТЕК Київські регіональні електромережі" невчасно надав послуги з приєднання споживачів: у першому випадку роботи необхідно було виконати до 2 березня 2022 року, у другому - до 12 листопада 2021-го.

За словами директора департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ярослава Зеленюка, компанія-ліцензіат також несвоєчасно поінформувала замовника про відстрочку виконання робіт.

Представник компанії, який був присутній на засіданні, пояснив, що причиною затримок стали форс-мажорні обставини у зв'язку з повномасштабним вторгненням, а також відсутність необхідних матеріалів для приєднання споживача.

Нагадаємо

Голова НКРЕКП Оксана Кривенко повідомила, що українці можуть вимагати компенсацій за погане електропостачання.