"ДТЕК Київські регіональні електромережі" оштрафували за несвоєчасне приєднання споживачів до електромереж
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), наклала два штрафи по 85 тисяч гривень на ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" за несвоєчасне приєднання споживачів до електромереж. Про це повідомляє УНН з посиланням на засідання регулятора.
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Повідомляється, що у ході позапланової невиїзної перевірки НКРЕКП встановило, що "ДТЕК Київські регіональні електромережі" невчасно надав послуги з приєднання споживачів: у першому випадку роботи необхідно було виконати до 2 березня 2022 року, у другому - до 12 листопада 2021-го.
За словами директора департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ярослава Зеленюка, компанія-ліцензіат також несвоєчасно поінформувала замовника про відстрочку виконання робіт.
Представник компанії, який був присутній на засіданні, пояснив, що причиною затримок стали форс-мажорні обставини у зв'язку з повномасштабним вторгненням, а також відсутність необхідних матеріалів для приєднання споживача.
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Голова НКРЕКП Оксана Кривенко повідомила, що українці можуть вимагати компенсацій за погане електропостачання.