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ГосЧС: железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме

ГосЧС: железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме

Киев • УНН

 • 5920 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. По состоянию на 11:00 час. 10 января 2017 г., несмотря на сложные погодные условия, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.

"По информации Мининфраструктуры железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным ГосЧС в Николаевской области восстановлен проезд на дороге местного значения в с. Ульяновка Братского района. При этом, в Одесской области с 8 января на автодорогах общего пользования остается ограниченным движение всех транспортных средств, а именно: Одесса-Рени и Одесса-Кучурган. Ограничено движение для большегрузного автотранспорта на автодороге Кировоград-Платоново.

Также, по данным ГосЧС обесточенным до сих пор остаются 4 населенных пункта в 2 областях, а именно: Львовской - 3 н.п. и Одесской - 1 н.п. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

В целом же по Украине для обеспечения проезда и расчистки автодорог привлекли 1 274 единиц техники и 2 090 человек, из которых от Укравтодора задействованы 1 258 единиц техники и 2 035 человек, от ГосЧС 16 единиц техники и 55 человек личного состава. Подразделения ГосЧС с 4 января освободили из снежных заносов 1 831 автомобиль, в которых находилось 4 526 человек.

"На дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировали. Обращения граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировали", - сообщили в ГосЧС.

Как сообщал УНН, ограничения на движение транспорта до сих пор действуют в двух областях.

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